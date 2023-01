International Daisy Primary School | il metodo educativo finlandese sbarca in Italia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Gli studenti sono felici quando sono in classe? Che cosa potrebbe accrescere la loro felicità? E la felicità potrebbe trasformarsi in passione per lo studio? Sono queste le domande che un gruppo di insegnanti dell’Istituto Pascal di Chieri, in provincia di Torino, si sono poste nell’arco del periodo pandemico, la cui risposta confluirà nell’apertura della prima scuola elementare d’in corso di accreditamento da parte del Ministero dell’Educazione, prevista a settembre 2023. L’sorgerà negli spazi della scuola Sant’Anna di piazza Mazzini, a Chieri, ora sede di un asilo nido e ospite, in passato, di scuole elementari e materne. Una lunga tradizione che sarà, dunque, perpetuata e rinnovata, e che vedrà l’incontro e il dialogo proficuo tra ...

... si deve ragionare su un incontro tra le generazioni, non su uno scontro." Uno dei progetti in programma è l'Primary School, la prima scuola elementare d'Italia (in corso di ...

Il metodo educativo finlandese sposa l'idea di creare bambini autonomi e liberi di esprimersi, tra lezioni all'aperto, creatività e curiosità.