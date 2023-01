(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’è attiva sul fronte rinnovi, non soltanto a livello di calciomercato. Il club nerazzurro ha infatti annunciato di aver rinnovatoalla stagione 2024/lacon, brand del gruppo Snaitech che offre servizi di ricarica e pagamento. L’intesa, che è nata due anni fa, consente adi continuare ad essere al fianco della squadra allenata da Simone Inzaghi come Value-Added Services Partner e consolida il rapporto tra due brand che fanno dell’innovazione e della ricerca della migliore tecnologia due pilastri della propria strategia di crescita., dunque, continuerà ad essere presente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro sui LED a bordo campo, in occasione degli incontri di Serie A e Coppa Italia ...

Lo striscione esposto dai tifosi dell'(Curva nord) in segno di protesta contro la tessera del ... Ogni Tessera del Tifoso presenta una scadenza e non può essere. Per ottenere il rinnovo,...... perchè dubito che le altre società non l'abbiano mai fatto; applicandolo all'avremmo la vera ... in difesa Bastoni è giovane e va bene, ma per il resto andrebbequasi tutta e ...

Inter, rinnovata la partnership con Snaipay: accordo fino al 2025 SPORTFACE.IT

Inter, UFFICIALE: rinnovata la partnership con Snaipay fino alla stagione 2024-25 fcinter1908

Inter e Snaipay: partnership rinnovata fino al 2025 Inter News 24

Inter, Darmian ha rinnovato: un anno più opzione fino al 2025. E a Cremona gioca in difesa La Gazzetta dello Sport

Inter, Darmian ha rinnovato per un’altra stagione: i dettagli Calcio in Pillole

L’accordo, che prosegue dopo due stagioni di proficua collaborazione, permette a Snaipay di continuare ad essere al fianco del Club nerazzurro come Value-Added Services Partner ...L'Inter è pronta a chiudere per l'acquisizione a sorpresa di un ex rossonero: finale di mercato col botto per i nerazzurri.