Inter | nome nuovo per il dopo Skriniar | gioca nel West Ham

Calciomercato, serve un bomber: prendono Lautaro MartinezLautaro Martinez è unche piace in Premier League, ma non soltanto. L'argentino ha estimatori anche in Spagna dove, prima del suo ...L'altrosull'agenza nerazzurra sarebbe, invece, quello di Djaló, difensore di proprietà del Lille. Il nazionale portoghese è un prospetto di grande interesse (22 anni). L'non sarebbe l'...

Mercato Inter, un nome in pole come post Skriniar: i dettagli Calcio in Pillole

Inter, occhi in Premier per il dopo Skriniar: due vecchi obiettivi e un ... fcinter1908

Inter, non solo Djalo: 3 nomi per sostituire subito Skriniar | CM.IT CalcioMercato.it

Perché sulla maglia dell'Inter contro l'Empoli ci sono i nomi scritti in ... Sport Fanpage

Inter-Empoli: nerazzurri con maglia speciale e nomi scritti in cinese ... SPORTFACE.IT

Skriniar Psg. Skriniar al Psg, la rivelazione ai compagni di squadra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Skriniar ha confidato in settimana ai compagni di aver già firmato il contrat ...Meret 6,5 - Non s'intende con Kim, ma ha poche colpe avendo chiaramente chiamato il pallone. Per il resto una parata a fine primo tempo e pochi altri pericoli non potendo chiaramente salvare sul pareg ...