Inter | niente Brozovic per la Coppa Italia

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Preoccupano le condizioni di salute diin casa: il croato non sarà disponibile per la sfida dicon l’Atalanta Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Marceloper la sfida difrae Atalanta, come fa sapere Sky Sport. Il croato, infatti, ha lasciato Appiano Gentile, dove la squadra è in preparazione: un chiaro segnale di comenon abbia ancora recuperato la piena forma fisica per tornare in campo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.