Inter | Materazzi ci prova | 'Resta con noi | nessuno ti amerà così'

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Marcoha rivolto un appello a Milan Skriniar, difensore dell'sulla via del PSG ai microfoni di DAZN. "deve...

Moltissimi exsi sono espressi sulla questione, da Wesley Sneijder a Marcoche ai microfoni di DAZN ha detto: 'Non troverai mai l'amore di 80mila persone come gli interisti a San Siro'...Il futuro di Milan Skriniar appare ormai definito e sempre più lontano da Milano e dall', con il difensore slovacco che dal 1 febbraio potrà firmare altrove in vista della prossima ...: '...

Ai microfoni di Dazn ha parlato un ex difensore nerazzurro e vera e propria bandiera interista, Marco Materazzi sul futuro di Milan Skriniar.L'Inter batte la Cremonese 2-1 in un anticipo della 20/a giornata, aperto dalla rete di Okereke all'11 ribaltata da una doppietta di Lautaro Martinez, a segno al 21' e poi al 20' della ripresa. I nera ...