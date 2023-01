Inter | Materazzi a Skriniar | “Non troverai da un’altra parte l’amore di San Siro e dei tifosi nerazzurri”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il futuro di Milanappare ormai definito e sempre più lontano da Milano e dall’, con il difensore slovacco che dal 1 febbraio potrà firmare altrove in vista della prossima stagione. Ai microfoni di Dazn ha parlato un ex difensore nerazzurro e vera e propria bandieraista, Marco: “Nessuno deve dubitare della sua professionalità, darà il 100% fino alla fine. Ma ricordati: nondadi Sane degli 80mila”, ha detto il campione del Mondo del 2006. SportFace.

L', che si era appena vista assegnare a tavolino il campionato precedente, va all - in con ... Esteban Cambiasso, Alvaro Recoba, Ivan Ramiro Cordoba, Walter Samuel , Maxwell, Marcoe ...Douglas Maicon entra nellaHall of Fame. L'ex terzino nerazzurro, classe 1981, è il secondo nuovo ingresso nella Hall of ... Giacinto Facchetti, Giuseppe Bergomi e Marcoe il terzo ...

