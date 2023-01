Inter | caccia al sostituto di Skriniar | tutti i possibili nomi

Leggi su calcionews24

L'è già alla ricerca deldi Milan, difensore slovacco destinato al PSG. I dettagli Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'sarebbe già adi un nuovo difensore centrale dopo aver appreso della firma di Milancon il PSG. I nerazzurri attendono una nuova offerta del club parigini tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Per quanto riguarda i sostituti c'è da escludere Djalò, per cui il Lille chiede 30 milioni di euro. Restano invece in lizza Rodrigo Becao dell'Udinese e Lindelof del Manchester United. Saranno decisive le ultime ore di calciomercato.