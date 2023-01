Intelligenza artificiale | patto Ue-Usa per lo sviluppo democratico

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’sarà uno dei grandi driver tecnologici del secolo, un moltiplicatore delle capacità tecnologiche e un terreno di competizione tra modelli – quelloe quello autocratico. E gli alleati transatlantici sono intenzionati a coordinare gli sforzi facendo convergere i rispettivi “set di istruzioni” per lodi questa tecnologia. La collaborazione in questo ambito è una delle più promettenti nel Consiglio commercio e tecnologia (Ttc) tra Stati Uniti e Unione europea, e i risultati iniziano a vedersi. Washington e Bruxelles hanno ufficialmente intensificato la cooperazione sulla ricerca in materia di IA, con la firma di un “Accordo amministrativo sull’per il bene pubblico” in seno al Ttc. Da una parte c’è l’amministrazione di ...