Intelligenza artificiale o stupidità umana?

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Immagina due innamorati, immagina due genitori, immagina un dottore. Queste sono le richieste che abbiamo inserito all’interno di MidJourney, una delle intelligenze artificiali che negli ultimi mesi stanno spopolando nel nostro mondo, generando immagini di una qualità e precisione elevatissima. Eppure, il risultato a queste nostre semplici domande è stato sconcertante. Così due innamorati sono stati immaginati nel 100% dei casi come un uomo e una donna, la parola dottore è sempre e solo associata a un uomo, così come le parole manager e leader. Omofobia, razzismo, gender inequality: all’interno dell’si annidano pregiudizi di ogni natura. Ma ciò che deve farci veramente riflettere è il fatto che questi pregiudizi in realtà siamo noi ad averglieli insegnati: per eliminare i pregiudizi dall’...