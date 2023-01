Iniziativa di beneficenza a Myla

(Di lunedì 30 gennaio 2023) A una ventina di chilometri da Kyiv, vicino alle città martoriate Bucha e Irpin, sorge il piccolo centro abitato di. Qui l’ambasciata d’Italia in Ucraina di cui l’Ambasciatore Pierfrancesco Zazo, , come riporta il Giornale Diplomatico, ha portato doni ai bambini ucraini, distribuendo pacchi di dolci italiani nel periodo delle feste natalizie. L’diè stata promossa e organizzata dalla sede diplomatica, ed è stata possibile grazie alla generosità di un’azienda italiana che ha offerto i dolcetti. Un gesto per portare un sorriso a quei bambini che hanno attraversato il conflitto nella sua forma più violenta e che oggi, nonostante la mancanza di elettricità e di acqua corrente, nonostante i costanti allarmi aerei e i bombardamenti, continuano a vivere cercando la normalità, a frequentare la scuola, e sono capaci ...

Ci confrontavamo su tutto, per ogni lettera, denuncia, Non dimenticherò mai la sua ... non amava chi parlava di Librino con toni di pietà e commiserazione "non vogliamo" si ... "Mani unite per il Congo"che nasce per sostenere i bambini nel cuore dell'Africa, precisamente a Katana, nella Repubblica Democratica del Congo. La cena di voluta vivamente ...

