Infortunio Spinazzola | le condizioni dell’esterno della Roma

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Leonardoha svolto degli accertamenti a Villa Stuart per capire l’entità del guaio muscolare subito nel corsopartita contro il Napoli Leonardo, esterno, ha svolto degli accertamenti a Villa Stuart per capire l’entità del guaio muscolare subito nel corsopartita contro il Napoli. L’esito degli esami ha dato responso positivo con una lesione di primo grado al flessorecoscia sinistra e dovrà restare ai box nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ancora guai per Leonardo. Per l'esterno della Roma si tratta di lesione di primo grado al flessore della coscia destra. L'è arrivato nel match contro il Napoli in cui il giocatore giallorosso aveva ...... l'ultima volta risaliva al 23 ottobre 2022 poco dopo il pieno recupero da un altromuscolare. Non sono annate semplice pera livello fisico: l'ex Juventus aveva subìto un grave ...

Leonardo Spinazzola, sostituito all'intervallo della sfida tra Napoli e Roma per un risentimento muscolare, ha svolto oggi gli esami strumentali che hanno ...Sensazione che oggi ha trovato conferme dato che Abraham non si è sottoposto a controlli strumentali, come invece ha fatto Spinazzola. Per Abraham, ma anche Matic, quindi buone notizie e nessun ...