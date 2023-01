Infinity Pool | Brandon Cronenberg | Mi affascina la violenza animalesca dell' uomo

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il figlio di Davidtorna alla regia con il suo terzo film, uscito in Canada il 27 gennaio scorso. Nel corso di una recente intervista concessa a IndieWire,, figlio di David, ha parlatoa sua ultima regia,. Fondamentale nell'esperienza diè stata una vacanza nella Repubblica Dominicana fatta circa 20 anni fa: "È stata un'esperienza del tutto assurda e sinistra", "Ti portavano in autobus nel cuorea notte e non vedevi nulla. Ti lasciavano nel resort, che era circondato da una recinzione di filo spinato vagamente mascherata da foglie di palma secche". Ha poi raccontato di aver fatto acquisti in una finta città all'internoe mura e ha di aver cenato in un ristorante …