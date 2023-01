In media, nel 2022 ialla produzione dell'crescono del 34,4% (+10,8% nel 2021). Si tratta della piu' alta crescita dal 2000, ossia da quando e' disponibile la serie storica dell'indice per il mercato ...... dove un breakout potrebbe far scendere ia circa 4.100 punti, mentre un rimbalzo dovrebbe ... con un impatto significativo sull'e sulla relativa catena di fornitura. La produzione di ...

Industria:Istat, prezzi produzione 2022 +34,4% top dal 2000 Agenzia ANSA

Industria: prezzi produzione +34,4% nel 2022, al top dal 2000 Il Sole 24 ORE

Industria: Istat, prezzi produzione energia 2022 +104% Agenzia ANSA

Italia, crescita record dei prezzi alla produzione dell'industria nel 2022 Teleborsa

Industria:Istat, prezzi produzione 2022 +34,4% top dal 2000 Tiscali Notizie

Gli aumenti dei prezzi colpiranno i profitti aziendali in tutta Europa dell'1-1,5% e porteranno a minori investimenti, che nel caso della ...Il numero uno di Stellantis parla con Quattroruote delle limitazioni, sempre più stringenti, che potrebbero pregiudicare la libertà di movimento e lo stesso mercato, con tutto quello che ne consegue.