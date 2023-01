Incidenti lavoro | macchinario le amputa braccio | grave una donna

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Unaè rimasta ferita in un incidente sulavvenuto in mattinata in un frantoio di Limbadi in provincia di Vibo Valentia. La, per cause in corso di accertamento, è rimasta ...

Una donna è rimasta ferita in un incidente sulavvenuto in mattinata in un frantoio di Limbadi in provincia di Vibo Valentia. La donna, per cause in corso di accertamento, è rimasta intrappolata in un macchinario che le ha amputato il ...Quel che è certo è che glie le morti sulrappresentano una vera e propria minaccia soprattutto per chi cercain settori a rischio più alto: edilizia, trasporti, logistica e ...

“L'incidente poteva essere evitato”. Condanne per la morte sul lavoro di Antonio Splendido FoggiaToday

Incidente sul lavoro, investiti dentro scalo Legnami, in due a Cattinara TriestePrima

