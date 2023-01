Incendio | morta una donna in casa

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 30 gennaio 2023) C’è purtroppo una vittima nel terribiledivampato questo pomeriggio in un’abitazione all’ottavo piano di un palazzo in piazza Giovanni XXIII. Si tratta di un’anziana di 80 anni che è stata trovata carbonizzata sulla poltrona. Tratta in salvo invece un’anziana centenaria. È stata salvata da Carabinieri e vigili del fuoco. Lo stabile è stato evacuato perché si temono crolli. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.