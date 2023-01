Sull'A21 in direzione di Piacenza, un boato e diversehanno spaventato i residenti della zona: una bisarca si è incendiata dopo uno scontro in strada, provocando la paralisi totale del tratto autostradale della Brescia - Piacenza. Lo schianto ......l'di una bisarca divampato questa mattina attorno alle 6.30. Secondo quanto battuto dalle agenzia sembra che chi abita nella zona abbia sentito un forte boato, seguito poi da altre...

Due tir a fuoco in strada: forte esplosione a Ortona ChietiToday

La bombola della stufetta scoppia all'improvviso: ustionata una donna. Incendio in una casa, ferito un 54enne ilgazzettino.it

Forte esplosione a Ortona, a fuoco due tir, chiusa la Ss 16 Agenzia ANSA

A FUOCO DUE TIR, FORTE ESPLOSIONE AD ORTONA, TROVATI INNESCHI, ORIGINE DOLOSA | Ultime notizie di ... Abruzzoweb.it

Incendio ed esplosioni sull’A21: lo spettacolare incidente in direzione di Piacenza Globalist.it

Autostrada Brescia-Piacenza chiusa nel tratto di Cremona, in entrambe le direzioni di marcia per una bisarca che ha preso fuoco a seguito di un incidente. I residenti nella zona hanno avvertito un ...Sull'A21 in direzione di Piacenza, un boato e diverse esplosioni hanno spaventato i residenti della zona: una bisarca si è incendiata dopo uno scontro in strada, provocando la paralisi totale del trat ...