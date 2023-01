In arrivo l' anticiclone che farà rialzare le temperature

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI - Condizioni meteo in deciso miglioramento in questi ultimi giorni di gennaio sull'Italia grazie alla progressiva rimonta di un campo di alta pressione da ovest. Sono le previsioni del Centro Meteo Italiano che mostrano ancorain media ma con un possibile ulteriore rialzo a partire dal primo weekend del mese. Correnti fredde scenderanno ancora tra l'Europa orientale e i Balcani interessando marginalmente la nostra Penisola dove lerisulteranno in media o poco al di sotto. Diffuse gelate notturne anche in pianura nei prossimi giorni a causa delle inversioni termiche. Il robustopresente sull'Atlantico spingerà sempre più verso l'Europa occidentale e anche l'inizio di febbraio potrebbe vedere condizioni meteo generalmente asciutte sull'Italia. Previsioni meteo per oggi: Al Nord: Nubi sparse e ...

L'ondata di aria artica che in questi giorni sta interessando il nostro Paese si sta per smorzare. E' inl'delle Azzorre che portera bel tempo e temperature più miti di giorno. E' quanto annuncia Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo il quale però un vento ...DD Antonio Sanò , direttore e fondatore de iLMeteo.it ci dice che con l'aumento della pressione dovuto all'dell'l'atmosfera tornerà stabile su gran parte delle regioni, il sole ...

Il freddo sta per finire. L'ondata di aria artica che in questi giorni sta interessando il nostro Paese si sta per smorzare. È in arrivo l'anticiclone delle Azzorre che portera bel ...