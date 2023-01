Importanti conferme sul processore per il Samsung Galaxy S23 in Europa

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Stanno venendo a galla proprio in queste ore ulteriori indiscrezioni a proposito delS23, in merito alla scheda tecnica che avremo modo di toccare innel corso delle prossime settimane. Essendo ormai imminente l’evento per la sua presentazione ufficiale, ci sono costanti fughe di notizie. Dunque, dopo il punto della situazione fatto in mattinata in altro contesto, questa volta tocca focalizzarsi sul, anche perché la scelta strategica del produttore coreano potrebbe andare in direzione differente rispetto a quanto avvenuto in passato. Riscontro suldelS23 che verrà ufficializzato a breve in Italia Cosa dobbiamo aspettarci a stretto giro? Secondo le informazioni fornite proprio in queste ore da SamMobile, ...