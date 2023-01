Immigrazione | Meloni “Europa sia compatta per prevenire flussi illegali”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “A nessuno conviene dividersi sul tema delle migrazioni, perchè si rischia di fare un favore ai trafficanti di esseri umani”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dell'incontro col presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. “E' tempo di lavorare insieme per” prima che “arrivino ai confini europei”, spiega. “Dal nostro punto di vista, l'Italia sta facendo la sua parte già come vedete in queste settimane, rafforzando la cooperazione con i paesi di origine e con i paesi di transito deimigratori”, sottolinea. “Credo che l'impegno verso l'Africa dovrebbe essere un impegno di tutta l': su questo mi pare che ci siano importanti punti di contatto”, ma “crediamo che si debba e si possa migliorare ...

Ci saranno alcune sfide per noi cruciali, come lo sono per l'Europa intera, in particolare sui temi economici e sull'". MICHEL - Charles Michel ha fatto gli auguri a Giorgiaper i ......tema come quello dell', perché si rischia di fare un favore ai trafficanti di vite umane, questo credo che nessuno lo voglia e possa permetterselo'. Lo ha detto la premier Giorgia,...

"L'Europa deve proteggere le sue imprese e deve farlo con coraggio. Secondo la posizione italiana significa soprattutto flessibilità sui ...Le frontiere dell'Italia sono frontiere europee. Lo sottolinea Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo in una conferenza stampa congiunta con la premier Giorgia Meloni ...