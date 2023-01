Immatricolazioni auto elettriche 2022 | Italia al palo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilè stato un anno difficile per i 5 principali mercatieuropei , che hanno perso mediamente il 5,7% dellerispetto al 2021 , anno già negativo per il settore ( Tabella 1 )...

A fronte di una media didi nuovedel 2,3%, si nota come il motore del mercatosia il Nord - Ovest, in particolare per le seguenti Regioni: Valle d'Aosta (3,3%), Lombardia (......di montare i sistemi di sicurezza attiva su tutti i nuovi modelli introdotti ora e sulle... semplicemente leeuropee del modello verranno limitate e costringeranno il marchio ...

Immatricolazioni auto, in Italia -9,7% nel 2022, a dicembre +21 ... Agenzia ANSA

Auto: 104.915 immatricolazioni a dicembre (+20,99% rispetto allo ... MIT

Immatricolazioni auto a dicembre +21%, il bilancio 2022 SicurAUTO.it

Auto, per il 2023 attese solo 1,5 milioni di immatricolazioni (-21% sul ... L'Altra Mantova

Immatricolazioni auto, in regione un 2022 vicino al minimo storico del 2013 RaiNews

Immatricolazioni auto elettriche, Italia al palo in Europa. Da un’analisi di Segugio.it risulta un paese, come spesso accade, a due velocità.L'Associazione Italiana Cicli Motocicli Accessori ha presentato uno studio sull’andamento del mercato dell'elettrico: crescono le immatricolazioni nel sud Italia, ciclomotori e scooter sono sempre più ...