Ilary Blasi corre | il suo Bastian presentato a famiglia e amici

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’ex lady Totti va di corsa:hail compagnoallaLa vita post Totti prosegue nel migliore dei modi per. La conduttrice di Mediaset, che si gode gli ultimi mesi di relax prima di tuffarsi nuovamente a capofitto nell’avventura alla guida de L’Isola dei famosi, prosegue la storia d’amore con il suo. La frequentazione, scattata nei mesi scorsi, avanza nel migliore dei modi e lo dimostra quanto accaduto in questi giorni.ha infattiil suo compagno a, nel corso di una vacanza sulla neve che la presentatrice si è concessa in Trentino. Muller dunque non è una risposta alla Noemi Bocchi di Totti, ma ...