Ilary | Bastian “approvato” in famiglia | tutti insieme sulla neve

(Di lunedì 30 gennaio 2023), il nuovo amore di, pare aver superato l’esame più difficile, vale a dire l’approvazione del clan Blasi, le sorelle (legatissime) della conduttrice e i relativi cognati. Sbirciando sui profili Instagram dei fan e della sorella Silvia, infatti, che riportano foto della recente fugadella ex signora Totti, accanto all’allegra brigata di amici e parenti compare proprio lui, sorridente e (apparentemente) ben inserito nel gruppo. Visualizza questo post su Instagram D’altronde che, da sempre amante del mare, abbia cominciato a frequentare così assiduamente la montagna è già un segnale del suo lento e progressivo avvicinamento alle abitudini nordiche proprie diMuller Pettenpohl, imprenditore tedesco che lavora ...

... i capezzoli sgusciano dal reggiseno: guarda l'incidente hot CON CR7 E I FIGLI Georgina Rodriguez compie 29 anni, party in grande stile TUTTI FELICIBlasi sulla neve con, Chanel Totti a ...Blasi ha presentato ufficialmente alla famiglia e agli amici il suo nuovo amore: l'Imprenditore tedesco...

Ilary Blasi presenta Bastian Muller alle sorelle, le foto in famiglia col ... Fanpage.it

Ilary Blasi presenta Bastian alla sorella Silvia e agli amici: ecco le foto insieme in montagna Corriere Roma

Ilary Blasi presenta Bastian Muller alla famiglia: vacanza di gruppo sulla neve La Gazzetta dello Sport

Ilary Blasi e Bastian Muller in settimana bianca: le presentazioni ... Dire

Ilary Blasi a Bangkok con Bastian Muller: «Sono rinata» Cosmopolitan

Ilary Blasi ha presentato ufficialmente alla famiglia e agli amici il suo nuovo amore: l'Imprenditore tedesco Bastian Muller ...Amore sulla neve per Ilary Blasi e Bastian Muller. L'ex lady Totti ha trascorso alcuni giorni di relax in montagna in compagnia della sorella Silvia e di un gruppo di amici. Ma a destare la curiosità ...