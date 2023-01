Il vestito di Micol Incorvaia è aperto | ecco dove cade l’occhio

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Donna con una bellezza più unica che rara; impossibile restare indifferenti di fronte al fascino di. InstagramE’ chiaro che, nel parlare di, non possiamo non fare riferimento alla sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip 7. Iniziamo con il sottolineare come sia uno dei reality più seguiti dal pubblico italiano e più importante per quanto riguarda il palinsesto Mediaset. Alla conduzione del reality di Canale cinque troviamo, ancora una volta, Alfonso Signorini; al suo fianco, in qualità di opinioniste, sono presenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La vera novità, rispetto al passato, è la presenza di Giulia Salemi. L’ex concorrente è presente in studio, con il suo tablet, e va a leggere i commenti in arrivo da Twitter. Attraverso questo social, il pubblico commenta le vicende ...