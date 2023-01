Il terrorismo per fare politica | il solito vizietto della sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Alfredo Cospito è un anarchico di 55 anni. Alfredo Cospito però è soprattutto un criminale, in carcere da dieci anni e in attesa di una condanna definitiva. È in prigione per il ferimento dell'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare e per aver messo due bombe a basso potenziale davanti alla casermaScuola Allievi dei Carabinieri di Fossano. È in carcere con l'accusa di tentata strage, commutata da qualche mese in tentata strage. Si tratta di un reato gravissimo, non riconosciuto neppure per la strage di Bologna e che ha determinato il passaggio del detenuto al regime penitenziario del 41bis, che prevede forti privazionisocialità, ritenute addirittura incostituzionali. La Corte Costituzionale deciderà in merito il 20 aprile, ma per allora Cospito, che è in sciopero contro il carcere duro cui è sottoposto, ...