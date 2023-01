Il solito coro della sinistra chiede clemenza per Alfredo Cospito | vi spieghiamo perché l’anarchico è al 41bis

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen – Nel libro Emergenza antifascismo, pubblicato da Altaforte Edizioni, ho dettagliatamente ricostruito la carriera criminale di, leaderFederazione anarchica informale (Fai-Fri). Ora diversi esponenti e intellettuali di, da Carlo Calenda a Walter Verini, passando per Riccardo Magi e Luigi Manconi, chiedonosostenendo che il regime delè disumano. In questo articolo, che riprende alcuni passaggi di Emergenza antifascismo, vi spiegheròè stato condannato e poi, in un secondo tempo, sottoposto al. Le condanne die il motivo delè stato il leader ...