Il segreto del Napoli sono i terzini

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Alla fine del Roma-giocato nel girone d’andata erano rimaste due immagini. La prima riguardava la forza inesorabile deldi Spalletti, che aveva trovato pazientemente le contromisure a una partita che si stava facendo scomoda, trionfando grazie a una giocata decisiva di Osimhen; la seconda riguardava invece l’identità distruttiva della squadra di Mourinho: una partita difensiva tutto sommato positiva, attraverso una strategia di non possesso a tratti coraggiosa e non troppo convenzionale, ma che aveva prodotto di conseguenza una totale sterilità offensiva, che è risultata in una mancanza di pericoli creati alla porta di Meret. La Roma aveva concluso quella partita con zero tiri nello specchio porta e la sensazione di non poter battere quel, ma solo arginarlo. Dalla gara di ritorno del Maradona rimangono delle ...