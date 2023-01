...prendere in esame per quanto riguarda il prezzo dei treGalaxy S22 lanciati sul mercato italiano nel corso dell'ultimo anno. Già, perché dopo diverse promozioni che abbiamo osservato in...I benefit garantiti ai primi acquirenti potrebbero essere anche altri come qualche voucher di acquisto sullo, magari anche qualche accessorio in abbinamento agli smartphone di punta. ...

Il Samsung Shop lancia nuove offerte flash: extra sconto su prodotti selezionati TuttoAndroid.net

Con “Training a casa” tutti i segreti dei TV Neo QLED 8K e OLED ... Samsung Newsroom Italy

Tutti i Galaxy S22 con extra sconto del 5%, per pochi giorni, su Samsung Shop TuttoAndroid.net

Acquistate due prodotti e il secondo lo pagate la metà: i dettagli della promo Samsung TuttoAndroid.net

Vodafone Happy propone uno sconto Samsung come omaggio settimanale MondoMobileWeb.it

The AT&T page also listed a "shop now" button that didn't work. The page was taken down around 11:20 a.m. ET. Samsung should be announcing the entire S23 lineup during its event on Wednesday. Along ..."The new Galaxy S series will be the epitome of how we define the ultimate premium experience. We’re raising the bar and setting new standards for what’s epic," said Samsung i ...