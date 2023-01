Il riccio e la volpe | Linton Kwesi Johnson e Gil Scott Heron o di come la poesia a volte salva la musica

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nel 1953 il filosofo lettone Isaiah Berlin pubblicò il saggio The Hedgehog and the Fox, Ile la, il cui scopo era rappresentare a partire dal diverso comprtamento dei due animali indicati nel titolo, due differenti approcci alla vita. Il filosofo parte da un passaggio del poeta greco Artiloco, “Lasa molte cose, ma ilne sa una grande” e da lì sviluppa il suo scritto, dove laviene descrittaastuta, del resto questo è lo stereotipo che da sempre la accompagna, agile nel capire le situazioni e comportarsi di conseguenza, versatili e quindi capaci di affrontare ogni tipo di contesto diverso, mentre ilè animale strutturato, con regole rigide e convinzioni solide. Laha quindi un grande bagaglio di ...