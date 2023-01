Il presidente Croato | ' L' annessione russa della Crimea simile alla secessione del Kosovo'

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Visto che tra croati e serbi non corre buon sangue (o almeno non correva) buon sangue. IlZoran Milanovi c ha paragonato oggi l'da parteRussia...

Visto che tra croati e serbi non corre buon sangue (o almeno non correva) buon sangue. IlZoran Milanovi c ha paragonato oggi l'annessione della Crimea da parte della Russia alla secessione del Kosovo da Belgrado , per il quale ha detto "che è stato strappato dalla Serbia ...L'invio di carri armati e altre armi a Kiev "prolunga la guerra". Lo ha dichiarato ilZoran Milanovic, criticando i Paesi occidentali che hanno scelto di consegnare quegli armamenti a Kiev per sostenere gli ucraini contro l'invasione delle forze russe. Secondo ...

