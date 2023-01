Il pentito Mutolo e l' arresto di Messina Denaro | Mi è sembrato un appuntamento

(Di lunedì 30 gennaio 2023) E' tornata a occuparsi di mafia « Non è l'Arena » di Massimo Giletti , in onda domenica su La7. A parlare ilmafioso e collaboratore di giustizia Gaspare. “Mi èun,...

- Ildi mafia commenta così l'arresto del boss latitante dopo 30 ...E' tornata a occuparsi di mafia " Non è l'Arena " di Massimo Giletti , in onda domenica su La7. A parlare ilmafioso e collaboratore di giustizia Gaspare. "Mi è sembrato un appuntamento, non c'era l'agitazione vista in altri arresti, compreso il mio", ha detto ilparlando dell'arresto ...

Mafia, il pentito Mutolo racconta: "Dovevo rapire Silvio Berlusconi" La7

Rapporto Stato Mafia, il pentito Mutolo: "Nel Governo c'è sempre qualcuno..." La7

Il pentito Gaspare Mutolo: «L'arresto di Messina Denaro Mi è sembrato un appuntamento» Corriere TV

"Perché era importante l'agenda rossa di Borsellino", parla il pentito Mutolo La7

Il pentito Mutolo: “L’arresto di Messina Denaro mi è sembrato più un appuntamento” “L’arresto di Messina Denaro mi è sembrato più un appuntamento, non c’era la concitazione vista in altri arresti di ...L’AQUILA -Prima sconfitta casalinga per i ragazzi del Nuovo Basket Aquilano che cadono sul parquet del PalaAngeli per opera della Fortitudo Isernia (61-77)e non approfittano della possibilità di vola ...