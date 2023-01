Il Papa incontra i campioni dell’Italvolley | “Lo sport è al servizio della società | non delle logiche di potere”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Città del Vaticano – “Lo, infatti, deve essere sempre apersona e, non di interessi odi”. Lo ha ribaditoFrancesco, che questa mattina hato, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano, i. In tutto 200, tra atleti e componenti di staff di tutte le nazionali italiane di pallavolo, guidati dal presidenteFederazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, e dal Segretario Generale Stefano Bellotti, colorano di azzurro la grande sala rinascimentale. Tra gli atleti presenti anche Simone Giannelli, che fiero si presenta alla stretta di mano col Pontefice con la Coppa di Campione del ...

AGI -Francesco ha ricevuto oggi in udienza la Federazione Italiana Pallavolo ed ha indicato le fasi di gioco del volley come metafora della vita e dell'impegno. 'Innanzitutto, la battuta, che è il ...A marzo, però, AndreaGina Lollobrigida. La presenta anche a Sara, ma proprio in quelle settimane Piazzolla cambia idea: il figlio non lo vuole , chiede alla donna di abortire. Lei si ...

Il Papa incontra i campioni dell'Italvolley: "Lo sport è al servizio della ... Il Faro online

Papa Francesco incontra delegazione volley azzurro: "Lo sport deve ... SPORTFACE.IT

Francesco: "Il volley come metafora della vita e dell'impegno" AGI - Agenzia Italia

Il Papa incontra Giorgia Meloni, prima udienza in Vaticano della ... Vatican News - Italiano

Incontro Meloni-Papa di 35 minuti in Vaticano: tra temi Ucraina, migranti e natalità. FOTO Sky Tg24

Il Papa ha chiesto all’Angelus di pregare per questo suo «pellegrinaggio di pace» in «terre provate da lunghi conflitti», e denuncia da tempo l’«inconscio collettivo» che vede nell’Africa «un continen ...