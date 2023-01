Il Papa in partenza per il difficile viaggio in Congo e Sud Sudan | «Accompagnatemi con la preghiera»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Vigilia diper il, che domani inizierà il suoapostolico nella Repubblica democratica dele, successivamente, in Sud. Il Pontefice si è recato oggi a Santa Maria Maggiore, dove si è fermato davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani per affidarle la sua missione. Da Twitter, poi, ha rivolto un appello ai fedeli chiedendo di «accompagnare questocon la». Ildi Bergoglio in Africa, che durerà fino al 5 febbraio, è stato a lungo atteso, rimandato sia per le condizioni di salute del pontefice, sia per la complicata situazione interna ai due Paesi. Il messaggio di pace deline SudLa missione apostolica inizierà da ...