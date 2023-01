Il nuovo servizio di Galileo con precisione di 20×40 cm

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Grazie al programma, l'Europa può contare su un sistema di navigazione satellitare in grado di offrire unaorizzontale di soli 20 centimetri e verticale di 40 centimetri; un'accuratezza mai raggiunta prima, di gran lunga maggiore del Gps americano e del Glonass russo. Questoad alta, denominato High Accuracy Service (HAS), ha spiegato l'ESA, è stato reso possibile dopo mesi di test nel Centro europeo per la ricerca e la tecnologia spaziale ESTEC, a Noordwijk in Olanda, per arrivare a un più elevato livello di correzione di posizionamento in tempo reale, fornito attraverso unflusso di dati integrato nel segnale di. video width="746" height="420" ...

progetto dedicato ai dipendenti Italo: la società, infatti, implementa le sessioni di ... interverranno rappresentanti della Polizia Ferroviaria, mettendo aldei collaboratori Italo la ...... a Noordwijk in Olanda, per arrivare a un più elevato livello di correzione di posizionamento in tempo reale, fornito attraverso unflusso di dati integrato nel segnale di Galileo. Il...

Spazio, il nuovo servizio di Galileo con precisione di 20x40 cm - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Bari, nuovo servizio di bike sharing: da oggi le biciclette Decaro: mezzo utile e veloce per muoversi Virgilio

Anticipazione ordinaria del TFS/TFR, Inps: al via sperimentazione del nuovo servizio Teleborsa

Spazio, il nuovo servizio di Galileo con precisione di 20x40 cm Tiscali Notizie

Bari, nuovo servizio di bike sharing: da oggi le biciclette Noi Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Digitalizzazione: soddisfazione del sindaco: “E’ un risultato importante, un’occasione irripetibile per il comune di Serre” ...