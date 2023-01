Il neo-presidente ceco chiama Taiwan e sceglie da che parte stare

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il neo-elettodella Repubblica Ceca, Petr Pavel, ha vinto le elezioni con una buona maggioranza, il 58% delle preferenze nazionali. Un segnale significativo dadel Paese chein questo particolare momento geopolitico un candidato ex generale della Nato apnente a quell’area conservatori priva dell’euroscetticismo che in genere domina lo spettro politico destrorso. Il primo ministro Petr Fiala si è congratulato con il candidato vincitore sostenendo che a emergere vincitori siano i valori che rappresenta. “È un messaggio molto importante in questi tempi complicati dal punto di vista interno ed economico”. Il 61enne Pavel si è candidato come indipendente e ha promesso di ridurre la polarizzazione in un Paese che appare sempre più diviso lungo linee culturali e politiche. Pavel è stato uno dei ...