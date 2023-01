Il Napoli non si ferma più | battuta 2-1 la Roma

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Ilbatte la2-1 in casa grazie ai gol di Osimhen e Simeone e vola in fuga a +13 sull'Inter, seconda nella classifica della Serie A. La rete del momentaneo 1-1 di El Shaarawy illude i giallorossi ma nel finale è l'argentino ex Verona a regalare i tre punti agli uomini di Spalletti. Dopo il forfait con la Salernitana, il tecnico di Certaldo ritrova Kvaratskhelia dal primo minuto. Il neo sessantenne Mourinho deve invece fare a meno dello squalificato Celik e torna a schierare dall'inizio Spinazzola, a tre mesi dall'ultima volta, il 23 ottobre in occasione proprio del match di andata con i partenopei. Rispetto a quel primo confronto, però, i giallorossi, orfani oggi anche del “dissidente” Zaniolo, sono andati più vicini a fare punti. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quanto visto nei 90 ...