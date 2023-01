Il Milan è una polveriera sul punto di esplodere | ormai è tutti contro tutti CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Ilè unasuldi. Le tensioni tra la proprietà e Maldini – da Elliott a RedBird nulla è cambiato… – sono note da tempo e hanno radici lontane. I risultati negativi, però, ne hanno fatte emergere anche altre, come quella tra la dirigenza e Pioli, tanto da esserearrivati al “””. Lo scrive il Corriere dello Sport, in un pezzo a firma di Pietro Guadagno. La tensione è altissima enemmeno Pioli è esente dalle accuse, anche all’interno del club. La resa dei conti avverrà a fine stagione, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions, ma di questo passo potrebbe succedere di tutto, anche prima. “A fine stagione ci sarà ...