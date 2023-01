José, sui suoi canali social ufficiali, elogia la Roma nonostante la sconfitta del Maradona: ilJosévede il lato positivo nella sconfitta della sua Roma al Maradona contro un Napoli che ora ha fatto il vuoto in classifica alle sue spalle. "Che SQUADRA che SPIRITO che ...Cosìsubito dopo la partita ha scattato una foto alla squadra nello spogliatoio e l'ha pubblicata sui propri social: "Che squadra, che spirito, che prestazione. Forza... Ci vediamo mercoledì ...

Il messaggio di Mourinho sui social dopo Napoli-Roma Corriere dello Sport

Mourinho elogia la sua Roma: «Che squadra, che prestazione!» Calcio News 24

Napoli-Roma, Spalletti ritrova l’amico Mourinho ma avverte: «Attenti a non inciampare» Corriere del Mezzogiorno

Mourinho si emoziona: "Quanti messaggi di auguri, un giorno speciale" Corriere dello Sport

Compleanno di Mourinho, il messaggio di auguri del club giallorosso: «Daje mister, forza Roma» Corriere Roma

ROMA - È un José Mourinho molto soddisfatto e orgoglioso per la prestazione della Roma al Maradona. Nonostante la sconfitta contro il Napoli, il tecnico è felice della prestazione dei suoi, della reaz ...Il Napoli ha condiviso una nota ufficiale per chiarire una notizia che in queste ore si stava diffondendo in modo errato ...