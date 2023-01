Il Governo non scende a patti | Nordio conferma il 41 bis a Cospito

(Di lunedì 30 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ilpresieduto da Giorgia Meloni non“con chi usa violenza e minaccia come strumento di lotta politica”. Lo si legge nel comunicato emesso da Palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri in cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, il Ministro dell'interno Matteo Piantedosi e il Ministro della giustizia Carlohanno reso un'informativa al Consiglio dei ministri sul caso. Quest'ultimo “ha ricordato le ragioni che hanno determinato l'autorità giudiziaria a proporre ere il regime detentivo di cui all'articolo 41 bis attualmente in essere a carico di Alfredoe, nel pieno rispetto dell'autonomia di valutazione della stessa autorità ...

