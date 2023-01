Il governo Meloni tira a campare in attesa che muoiano le speranze degli italiani

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 gennaio 2023) «Glici giudicheranno tra cinque anni», è il ritornello dei colonnelli di Fratelli d’Italia, slogan furbetto che sintetizza una precisa filosofiaana: «Il bilancio di questo lavoro, che è una maratona, non i cento metri, lo vogliore alla fine di questo percorso», tra cinque anni appunto. E quindi? Stiamo tutti zitti per cinque anni? Certo che il bilancio finale – come direbbe Catalano – si fa alla fine – ma la democrazia, che si fonda appunto sul giudizio del popolo, vive tutti i giorni, non si limita al giorno delle elezioni (tra parentesi, se ci arriva a cinque anni, questo). Nella loro idea semplificata del conflitto politico e del rapporto tra governanti e governati, i dirigenti di Fratelli d’Italia malcelano una certa insofferenza per la doverosa sottoposizione all’esame quotidiano ...