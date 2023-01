Il ' fine' pandemia spacca i virologi

Leggi su agi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) AGI - Per l'Oms l'emergenza sanitaria da Covid-19 persiste perché il virus continua a dar luogo a "una pericolosa malattia" che può causare notevoli danni alla salute delle persone e ai sistemi sanitari dei Paesi. Ma, nello specifico, in Italia e in Europa siamo ancora in? "Ci sono situazioni diverse a seconda delle nazioni di cui parliamo e adesso non si può abbassare la guardia. Sarebbe davvero inopportuno anche in Europa e nel nostro Paese. Andiamo avanti con prudenza: le misure vanno scalate lentamente a livello mondiale. Il rischio è in miglioramento, ma esiste ancora. Non dimentichiamolo", commenta all'AGI il virologo Fabrizio Pregliasco, Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Di opinione diversa il virologo Massimo Clementi, professore di microbiologia ea ed ex direttore del laboratorio di microbiologia e ...