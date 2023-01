Il diritto alla salute va tutelato

Leggi su iodonna

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ha deciso di fare causasua Regione, il Piemonte, ritenendola responsabile dei danni per smog sofferti da suo figlio, che ha 6 anni e da quando ha otto mesi soffre di gravi problemi respiratori. «Faceva una bronchite via l’altra e doveva essere curato con antibiotici e cortisonici. Vivendo a Torino, non c’era modo di proteggerlo, anche perché abitavamo lungo una strada molto trafficata» racconta Chiara, che nasconde il suo cognome per non esporre suo figlio. Torino è tra le città più inquinate d’Italia, l’Italia è tra i paesi più inquinati d’Europa, quindi, racconta Chiara «quando uscivamo, per tenerlo il più possibile sollevato da terra, il papà se lo metteva sulle spalle, io nel marsupio, ma adesso mi viene da ridere a ripensare a quelle soluzioni. Seguito dPneumologia dell’ospedale Regina Margherita, mio figlio faceva ...