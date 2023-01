Il difensore del Reims si fa beffe del Psg | «Mbappé | Messi e Neymar non difendono»

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Continua il momento abbastanza complicato per il Psg dopo il pareggio di ieri contro il. Da quando è iniziato il 2023, la squadra parigina ha un rendimento non certo positivo. Sono infatti arrivate due sconfitte esterne contro Lens e Rennes, la vittoria contro il fanalino di coda Angers e il pareggio appena ottenuto contro il. Uno dei calciatori del, ilmarocchino Yunis Abdelhamid ha rilasciato delle dichiarazioni riportate da Rmc Sport. Ha sottolineato che affrontare il Psg non è un’impresa impossibile a causa di alcuni problemi. Queste le sue parole sul Psg: «Non li ho visti nervosi, credo che il Psg sia una squadra cosciente e sicura delle sue capacità. Ma noi li abbiamo analizzati e conoscevamo le loro debolezze, sapevamo che i giocatori offensivi nonmolto. ...

Diego Llorente è sbarcato nella Capitale dove, a breve, dovrebbe firmare con la Roma il suo contratto. IlcentraleLeeds arriva con la formulaprestito con diritto di riscatto accontentando, così, le richieste di José Mourinho di avere a sua disposizione un rinforzo nel reparto arretrato.Commenta per primo Kaan Ayhan è un nuovo giocatoreGalatasaray . Ilcentrale classe 1994 nato in Germania ma di nazionalità turca ed ormai ex Sassuolo arriva a rinforzare in prestito con obbligo di riscatto il club di Istanbul.

Il difensore spagnolo può giocare da centrale o da esterno basso. Ha buoni piedi ed è atterrato alle 17.36. Arriva dal Leeds, si legherà ai giallorossi per i prossimi sei mesi ...Nella lista dei dirigenti nerazzurri nelle ultime ore c’è anche il nome di Harry Maguire. Secondo Mailsport l’Inter starebbe pensando ad Harry Maguire per il post Skriniar. Il Manchester United però n ...