Il Chelsea non si ferma | offerti 105 milioni per Enzo Fernandez

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Dalla Bbc arriva la conche ilha presentato un’offerta di 105di sterline per il centrocampista del Benfica,, protagonista della cavalcata mondiale dell’Argentina. Il Benfica avrebbe quindi 105,6(circa 120di euro) di buoni motivi per cederea meno di 24ore dalla chiusura del mercato invernale. Cifre da capogiro a cui la Serie A non può arrivare nemmeno a pensare. In barba al Fair Play finanziario ilquest’inverno ha compiuto un profondo maquillage. Con una spesa totale, senza fare troppo i conti, che potrebbe avvicinarsi a 300di sterline. Il Real Madrid questa estate ha speso 292. Il club di ...

... il PSG si è fiondato sull'obiettivo rossonero e giallorosso Hakim Ziyech, in uscita dal... DIALOGHI IN CORSO - La disponibilità economica dei pariginiè ampia, per questo mercato di gennaio ...Secondo quanto riporta l'Equipe, il club francese e ilstanno trattando per Hakim Ziyech . ... Ma, per il momento,è stato ancora trovato un accordo tra i due club. Tutta la Serie A TIM è su ...

Calciomercato - Il Chelsea non molla Enzo Fernandez: è disposto a ... Eurosport IT

Chelsea, tutto su Enzo Fernandez: pronti i 120 milioni della clausola - Sportmediaset Sport Mediaset

Chelsea, mercato no stop: pronta una folle cifra per Enzo Fernandez Calcio in Pillole

Chelsea, il budget stellare non frutta: 500 milioni investiti per un decimo posto ilmessaggero.it

Il Chelsea non sta violando il fair play finanziario. Perché Undici

Milan, all'improvviso il centrocampista francese ha deciso di salutare il club rossonero e accettare la corte altrui. Non approderà in Turchia, dove ad attenderlo c'era l'Adana Demirspor di Vincenzo M ...La partenza di Pablo Sarabia con destinazione Wolverhampton costringe il Paris Saint-Germain di Galtier a trovare un sostituto sul mercato. Come affermato da L'Equipe, il club transalpino ...