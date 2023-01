Ignazio Moser a Genova con la socia e Manager Cristina Lodi | “Vi sveliamo il nuovo progetto della Golden Sabre Agency”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Firmato un importante sodalizio tra lasrl di, Aldo Montano,e Nicola Ventola e la Naima Academy Èla città d’arte in cui sono stati avvistatidurante il pomeriggio di Venerdì 27 Gennaio. I due si sarebbero trovati nel Capoluogo ligure per siglare un’importante partnership tra laSrl e un’illustre realtà artistica genovese. Sappiamo chee’ genovese di nascita – anche se vive a Firenze dal 2002 – ma come lei stessa dichiara,le è sempre rimasta nel cuore: “Conservo da sempre le ...