Ibrahima Koné | Blackburn lo Corteggia ma Rimarrà a Lorient

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il mercato è una partita a scacchi in cui le certitudini sono rare. Ma nel dossier, sembra che l’attaccante maliano abbia deciso di concludere la stagione nel Morbihan. Sia Auxerre in Ligue 1 chein Championship hanno cercato di acquisire le sue prestazioni. Ma una possibile partenza di Terem Moffi verso Nice potrebbe cambiare le carte in tavola., più complementare del nuovo arrivato Bamba Dieng, è un’arma offensiva di cui l’allenatore del FCL non può fare a meno. L’incertezza regna sovrana nel mondo del calcio, ma in questo caso sembra che la storia abbia un finale. Un finale che, con ogni probabilità, vedràconcludere la stagione in Bretagna. Una situazione che, se confermata, sarebbe una vittoria per entrambe le parti. Il giocatore avrebbe la possibilità di mettere ...