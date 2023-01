(Di lunedì 30 gennaio 2023) Le forze dellaa hanno colpito un edificio residenziale a, in Ucraina. Ci sarebbero. I massicci raidsulla città, come riferito da fonti dell'amministrazione ...

'Bakhmutsky, Vugledarsky e altre zone nella regione di Donetsk sono sotto continui assalti. Costanti tentativi di sfondare le nostre difese', ha rilevato ancora Zelensky aggiungendo: '...hanno detto che, evidentemente, il governo tedesco ritiene la Germania in conflitto con la ... perché, in effetti, la situazione dell'Ucraina è disperata e le sanzioni antirusse, ma ...

I russi colpiscono un condominio a Kharkiv: ci sono morti e feriti Globalist.it

Kiev: bombe russe a Kherson, colpito l'ospedale: 3 morti. Missile su condominio a Kharkiv, un morto RaiNews

Ucraina: missile russo colpisce condominio a Kharkiv, un morto e 3 ... Giornale di Puglia

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: missili russi su Dnipro colpiscono condominio, il bilancio Virgilio Notizie

Ucraina, missili russi colpiscono un condominio a Dnipro: almeno ... Fanpage.it

Kiev, 29 gen. Le forze della Russia hanno colpito un edificio residenziale a Kharkiv, in Ucraina. Ci sarebbero morti e feriti. “Il nemico non conta le sue perdite. E nonostante le sue numerose perdite ...I massicci raid russi sulla città, come riferito da fonti dell'amministrazione regionale citate da Ukrainska Pravda, hanno colpito anche un ospedale: nell'attacco sono stati registrati almeno tre mort ...