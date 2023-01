I racconti dei genitori degli adolescenti transgender | «Aiuto mio figlio a diventare una donna | ma ho paura dei farmaci e che se ne penta»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 gennaio 2023) «Avere uno una figlia che desidera farsi amputare delle parti sane del proprio corpo, essere medicalizzati a vita non è certo una festa, come spesso viene fatto credere». A parlare è l’associazione GenerAzioneD, composta dadi figli minori,o giovani adulti che soffrono di disforia di genere. In un’intervista in anonimo a La Stampa alcunisi mettono a nudo e raccontano del rapporto delicato con i propri figli. «Ci siamo costituiti in un’associazione per chiedere maggiore riflessione e attenzione su un tema così divisivo come quello della disforia di genere. Sappiamo che saremo subito attaccate come transfobiche, retrograde, bigotte e quanto altro. Vogliamo solo assicurarci di aver fatto tutto ciò che è possibile per il benessere dei nostri figli», spiegano. Ma ci tengono a ...