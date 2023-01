I festini privati di Messina Denaro | la testimonianza in tv

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen – Matteoadorava i, e anche questa non è una sorpresa, visti i continui dettagli che emergono sulla vita mondana del boss. Ora viene fuori una nuova “”, come riportato da Tgcom24.e i, i, le donne. Quante volte abbiamo sentito rimbombare queste parole. Le ultime indiscrezioni parlano di una nuovache andrà in onda martedì durante la trasmissione Le Iene, su Italia 1. A parlare è tale Ismaele La Vardera, un ex del programma: “Sto andando a denunciare ai Ros dei carabinieri una storia che quando me l’hanno raccontata, onestamente, non ci potevo credere”. Il tutto ai ...