I droni contro l’Iran anticipano conflitti futuri

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Secondo la stampa statunitense l’attacco a una fabbrica iraniana di esplosivi potrebbe essere stato organizzato da Israele. Resta da capire quale fosse il bersaglio, dato che Teheran è coinvolta in diverse crisi, interne ed estere. Leggi

È il genere di incidente che svela le guerre nascoste in corso in Medio Oriente. Nessuno ha rivendicato l'attacco portato nella notte tra il 28 e il 29 gennaio da trearmatiun complesso di fabbriche di armamenti a nord di Isfahan, nell'Iran centrale. L'esplosione è stata talmente potente da provocare una piccola scossa tellurica. Non sappiamo molto ...Chi è stato Secondo il Wall Street Journal (Wsj), citando dirigenti statunitensi e fonti a conoscenza dell'operazione: "Israele ha effettuato un attacco con iil complesso della difesa ...

