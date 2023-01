I costi dell’energia affossano la bilancia commerciale italiana -25 miliardi nel 2022 Crolla l’interscambio con Mosca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Salgono in dicembre le esportazioni italiane fuori dall’Unione europea che segnano un incremento su base annua del 18,2%. Le importazioni aumentano invece dell’11,3%. Il saldo, ovvero la differenza tra valore dell’export e dell’import, è positivo per 4e 42 milioni di euro, circa il doppio rispetto all’anno prima. Meno buoni i dati congiunturali, ossia rispetto a novembre, entrambi in flessione. Le destinazioni del made in italy che mostrano i maggiori rialzi sono gli Stati Uniti (+ 22% rispetto al dicembre 2021), la Svizzera (+ 24%), il Giappone (+ 22%), la Cina (+ 17%) e la Turchia che segna un + 38%.no invece le vendite verso la Russia, giù del 27%. Tuttavia il continuo incremento delle esportazioni verso la Turchia potrebbe lasciare suppore qualche forma di triangolazione per le spedizioni italiane. Per quanto ...